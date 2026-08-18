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Xiaomi SU7 500 Bin Teslimatı Geçti, YU7 SUV İle Büyüme Sürüyor

Xiaomi SU7 500 Bin Teslimatı Geçti, YU7 SUV İle Büyüme Sürüyor
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Xiaomi'nin SU7 sedan ailesi toplam teslimatta 500 bin adedi aştı. Temmuz 2026'da 21 bin 44 SU7 teslim edilirken, yılın ilk yedi ayında SU7 teslimatı 101 bin 540 oldu. SUV modeli YU7'nin katkısıyla toplam elektrikli araç teslimatı 760 bini geçti ve YU7, ilk yedi ayda 114 bin 782 adetle SU7'yi geride bıraktı. Xiaomi, 550 binlik yıllık hedefe ulaşmak için mevcut tempoyu iki katına çıkarmak zorunda.

Xiaomi'nin SU7 sedan ailesi, toplam teslimatta 500 bin adedi geride bıraktı. İlk SU7 Mart 2024'te tanıtılmış, Nisan 2024'te teslimatlara başlanmıştı. Ardından gelen SU7 Ultra ve yeni nesil SU7 ile aile genişledi.

Temmuz 2026'da 21 bin 44 adet SU7 teslim eden Xiaomi, hazirana göre yüzde 3,09 artış, geçen yıla göre ise yüzde 13,79 düşüş kaydetti. Yılın ilk yedi ayında SU7 teslimatı 101 bin 540 oldu.

SUV modeli YU7'nin de katkısıyla firmanın toplam elektrikli araç teslimatı 760 bini aştı. YU7, ilk yedi ayda 114 bin 782 adetle SU7'yi geçti. Toplamda 216 bin 322 araç teslim eden Xiaomi, 550 binlik yıllık hedefine ulaşmak için kalan aylarda aylık ortalama 67 bin araç satmak zorunda; bu, mevcut temponun iki katından fazla.

Kaynak: Haber Merkezi
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