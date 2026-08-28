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Xiaomi, Avrupa Yolunda: Küresel Web Sitesi ve Sosyal Medya Hesapları Aktif

Xiaomi, Avrupa Yolunda: Küresel Web Sitesi ve Sosyal Medya Hesapları Aktif
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Xiaomi, otomobillerini Çin dışına taşımak için hazırlıklarını hızlandırdı. Şirket, xiaomiauto.com üzerinden küresel web sitesini yayına alırken yurt dışı sosyal medya hesaplarını da aktifleştirdi. Bu adım, markanın Avrupa planlarını ilk kez bu kadar görünür kıldı ve Xiaomi Auto'nun 2027'de Avrupa'ya geleceği resmiyet kazandı.

Xiaomi, otomobillerini Çin dışına taşımak için hazırlıklarına hız verdi. Şirket, xiaomiauto.com adresindeki küresel web sitesini yayına alırken yurt dışı sosyal medya hesaplarını da aktif hale getirdi.

Sitenin açılmasıyla birlikte markanın Avrupa planları ilk kez bu kadar görünür oldu. Xiaomi Auto'nun 2027'de Avrupa'ya geleceği netlik kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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