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Waymo, Tokyo’da şoförsüz taksi hizmetine hazırlanıyor

Waymo, Tokyo’da şoförsüz taksi hizmetine hazırlanıyor
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Alphabet'in sürücüsüz araç şirketi Waymo, Japonya'daki iki büyük yerel ortakla Tokyo'da tamamen şoförsüz taksi hizmeti için çalışmalara başladı. 2027'de devreye girecek sistemin ilk etapta yaklaşık 100 araçlık filoya ulaşması hedefleniyor.

Alphabet'in sürücüsüz araç şirketi Waymo, Japonya'daki iki büyük yerel ortakla Tokyo'da tamamen şoförsüz taksi hizmetine hazırlanıyor.

2027'de başlayacak sistemin ilk aşamada yaklaşık 100 araçlık filoya ulaşması hedefleniyor. Böylece Waymo, Tokyo'da şoförsüz ticari taksi hizmetini yerel ortaklarıyla birlikte kurmayı planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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