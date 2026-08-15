Haberler

Waymo Robotaksileri Kaliforniya'da 18 İlçeye Yayılıyor

Waymo Robotaksileri Kaliforniya'da 18 İlçeye Yayılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Waymo, Kaliforniya'da hizmet alanını genişleterek 18 ilçede robotaksi hizmeti verecek. Yaz sonunda San Diego'da başlayacak yolcu hizmeti, Sacramento'da teknoloji doğrulaması yapılacak. Şirket, kazalarda %94 daha az ciddi yaralanma istatistiğiyle güvenliği vurguluyor.

Waymo'nun robotaksileri, Kaliforniya'da çok daha geniş bir alanda hizmet verecek. Şirket, 18 ilçeye yayılma izni aldı. Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu (CPUC), Waymo'nun San Diego ve Sacramento'nun yanı sıra Marin, Napa, Orange ve Riverside ilçelerindeki topluluklarda da araç işletmesine izin verdi.

Bu onay, Alphabet'in sahibi olduğu şirketin Los Angeles ve San Francisco çevresindeki hizmet alanını üç katından fazla genişletecek. Waymo sözcüsü Sandy Karp, genişlemenin kademeli olacağını ve güvenlik çerçevesiyle yönlendirileceğini belirtti. Şirketin acil odak noktasının yaz sonunda San Diego'da yalnızca yolcu hizmetini başlatmak ve Sacramento'da teknolojisini doğrulamak olduğunu söyledi.

Cuma günü Mountain View merkezli Waymo, CPUC'un Ocak ayında yapılan başvuruyu onayladığını duyurdu. Yeni hizmet alanı, Güney Kaliforniya'da Santa Clarita ve Thousand Oaks'tan San Diego'ya, Kuzey Kaliforniya'da ise Sacramento'dan San Jose'ye uzanacak.

Genişleme, Waymo'nun daha büyük ve üretimi daha ucuz olan yeni aracı Ojai'nin tanıtımının ardından geldi. Waymo, robotaksi yarışında 10'dan fazla büyük şehirde faaliyet göstererek önde gidiyor. Şirketin kendi kendine giden araçları 220 milyon milden fazla otonom sürüş yaptı ve verilere göre ciddi yaralanmalara yol açan kazalarda tahmini %94 daha az karışıyor.

Yine de Waymo araçlarının karıştığı kazalar kamuoyunun dikkatini çekti. Geçen yıl San Francisco'da bir Waymo aracının mahallenin sevilen kedisine çarpıp öldürmesi eleştirilere neden oldu. Waymo, Kaliforniyalıların milyonlarcasının zaten yararlandığı hareketlilik ve güvenlik avantajlarını daha fazla topluluğa getirmeyi sabırsızlıkla beklediğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?

Yeniden Cumhurbaşkanı aday olacak mı? En yakın kurmayı yanıtladı
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

En mutlu günleri kana bulandı! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor

İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin'de aile dehşeti! Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

Yatalak eşini canice katletti
Arda Güler'den antrenmanda inanılmaz gol

Attığı şutu izleyenlerin ağzı açık kaldı
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı

İranlı pilotlar esir alındı! Körfez'de tansiyon yine tavan yapacak

AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

AK Parti’nin çeyrek asırlık tarihinde bir ilk yaşandı