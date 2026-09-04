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Volkswagen Grubu, Seat markasını 2029'a kadar kaldırıp Cupra'ya yoğunlaşacak

Volkswagen Grubu, Seat markasını 2029'a kadar kaldırıp Cupra'ya yoğunlaşacak
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Volkswagen Grubu, kaynak yönetimini optimize etmek için SEAT'ı kademeli olarak sonlandırıp yatırımlarını Cupra'ya aktarmayı planlıyor.

Volkswagen Grubu, küresel otomotiv pazarında kaynak yönetimini optimize etmek amacıyla önemli bir dönüşüm hazırlığı yapıyor. WirtschaftsWoche'nin yayımladığı şirket içi belgelere göre, Alman otomotiv devi İspanyol üretici SEAT markasını 2029 yılı sonuna kadar kademeli olarak sonlandırmayı planlıyor. Grup, yatırımlarını ve Ar-Ge bütçesini son yıllarda hızlı satış artışı yakalayan Cupra'ya aktarmayı hedefliyor.

Şirket içi raporlar, SEAT markasının mevcut yapısıyla sürdürülmesinin Volkswagen Grubu için ciddi bir mali yük ve kaynak israfı oluşturduğunu gösteriyor. Elektrifikasyon ve yeni nesil yazılım mimarilerine ayrılan bütçeler arttığından grup, benzer kitlelere hitap eden iki markayı aynı çatı altında tutmak istemiyor. SEAT, son tamamen yeni modelini 2020 yılında tanıttı; Ibiza, Arona ve Leon modelleri o tarihten bu yana yalnızca makyaj operasyonlarıyla güncellendi. Bu ise markanın küresel rekabet gücünü düşürdü ve satışları aşağı çekti.

Cupra, SEAT'ın performans odaklı alt departmanıyken bağımsız bir marka kimliği kazandı ve grup içindeki en karlı iştiraklerden biri haline geldi. Yüksek kar marjı ve genç tüketici kitlesine hitap eden tasarım dili, SEAT'ın pazar payını gölgede bırakıyor. SEAT yeni bir gövde tipi sunmazken, Cupra portföyüne Tavascan, Terramar ve yakında çıkacak Raval gibi tamamen yeni modeller ekleniyor. Cupra satışları düzenli artarken, SEAT'taki daralma yatırım önceliklerini tersine çeviriyor. İki marka arasındaki üretim hatları ve mühendislik kaynakları kademeli olarak tamamen Cupra'ya tahsis ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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