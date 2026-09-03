Haberler

Volkswagen, Seat'ı 2029'a Kadar Kademeli Olarak Kapatmayı Planlıyor

Volkswagen, Seat'ı 2029'a Kadar Kademeli Olarak Kapatmayı Planlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman basınına göre Volkswagen Group, İspanyol markası Seat'ın üretimini 2029 yılına kadar sonlandırmayı ve kaynakları sportif marka Cupra'ya yönlendirmeyi planlıyor. Bu önerinin 4 Eylül'de yönetim kurulunda görüşüleceği, Seat'ın satışlarındaki düşüşün aksine Cupra'nın güçlü performansı bu kararın arkasındaki nedenler arasında gösteriliyor.

Alman otomotiv devi Volkswagen Group'un, bünyesindeki İspanyol markası Seat'ı 2029 yılına kadar kademeli olarak sonlandırmayı planladığı iddia edildi. Alman basınında yer alan haberlere göre bu öneri, Volkswagen yönetim kurulu tarafından onaylandı ve 4 Eylül Cuma günü denetim kurulunun değerlendirmesine sunulacak.

Planın kabul edilmesi halinde Seat, bu on yılın sonunda Volkswagen Group'un marka portföyünden çıkarılacak. Bunun yerine İspanyol grubundaki finansal ve stratejik kaynakların önemli bölümü, 2018'de bağımsız bir marka haline getirilen Cupra'ya yönlendirilecek. Volkswagen Group bu karar hakkında resmi olarak yorum yapmadı; Seat Cupra UK ise iddiaları yalanlamadı.

Cupra, 2026'nın ilk yarısında 170.100 araç satarak tarihindeki en yüksek ilk yarı performansına ulaştı. Aynı dönemde Seat'ın teslimatları 129.600 adet olarak gerçekleşti. Geçen yıl Cupra satışları yüzde 32,5 artarken Seat'ın teslimatları yüzde 17 düşüşle 257.400 adette kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha! Eşi de hesap verecek
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

İşte milyonların beklediği derbinin hakemi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay

Giderayak son kıyağını yapmış!
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı

Rektör duyurdu! 4 milyon öğrenciye müjde
İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Kansere karşı umut oldu

İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Üstelik kanserle savaşıyor
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı

Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş

Fener yönetimine olay hareket!
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri

AK Partili başkan kendi partisini eleştirip Yavaş'a övgüler yağdırdı