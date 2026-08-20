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Volkswagen ID. Era 8X: 510 HP ve 1500 km Menzil Sunan Yeni Elektrikli SUV

Volkswagen ID. Era 8X: 510 HP ve 1500 km Menzil Sunan Yeni Elektrikli SUV
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Volkswagen'in yeni elektrikli modeli ID. Era 8X, 1.500 km'ye kadar menzil ve 510 beygir güç sunuyor. EREV teknolojisiyle donatılan araç, tasarımda ID. Era 9X'ten izler taşıyor.

Volkswagen, yeni elektrikli aracı ID. Era 8X'i tanıttı. Bu model, 510 beygir gücüne sahip ve 1.500 km'ye kadar menzil sunabiliyor. Tasarımında ID. Era 9X modelinden izler taşıyan ID. Era 8X, yüksek kaput hattı ve ince far tasarımıyla dikkat çekiyor.

İç mekanında teknoloji ve konfor ön planda. Sürücü kabininde düzleştirilmiş sportif direksiyon simidi, dijital gösterge paneli ve baş üstü gösterge ekranı (HUD) yer alıyor. Ayrıca, ön konsolda iki büyük dokunmatik ekran bulunuyor. ID. Era 8X, 1.5 litrelik benzinli motorun jeneratör görevi üstlendiği menzil uzatıcılı (EREV) bir güç aktarma sistemiyle geliyor.

Arkadan itişli versiyonu 299 beygir güç üretirken, dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonu 510 beygire kadar çıkabiliyor. Modelin maksimum hızı ise 200 km/s ile sınırlandırılmış. Batarya seçenekleri 51.1 kWh ve 65.2 kWh olarak sunuluyor ve bu bataryalar, tamamen elektrikli sürüşte sırasıyla 340 km ve 400 km menzil sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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