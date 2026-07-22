Volkswagen ve Horizon Robotics'ten Otonom Sürüşte Yeni İş Birliği

Volkswagen, Çin'de yapay zekâ destekli otonom sürüş teknolojileri için Horizon Robotics ile ortaklığını genişletti. Anlaşma kapsamında, Horizon Robotics'in yapay zekâ temel modeli, Volkswagen bünyesindeki CARIZON'un teknoloji altyapısıyla birleştirilecek. Bu sistem, sensör verilerini işleyerek karmaşık trafik koşullarında sürüş kararları oluşturacak. Volkswagen, Seviye 3 otonom sürüş özelliklerini 2027'nin ikinci yarısında teslim etmeyi planlıyor. Bu sistemler, belirlenmiş yol ve trafik koşullarında sürüş görevini üstlenebilecek. Horizon Robotics'in yapay zekâ modeli, CARIZON'un C7H çipi ve GAIA veri platformuyla entegre çalışacak. C7H, gerçek zamanlı veri işleme sağlarken, GAIA test sürüşlerinden toplanan verileri eğitim ve doğrulama için kullanacak. CARIZON, 2025 sonunda ID. UNYX modellerinde Seviye 2+ sistemi devreye aldı. Seviye 2++ sistemleri 2026'da seri üretime girecek ve yedi yeni modelde kullanılacak. Volkswagen, 2027'den itibaren teknolojiyi Çin Elektronik Mimarisi tabanlı daha geniş model ailesine yaymayı planlıyor. Ortaklık için 2022'de yaklaşık 2,4 milyar Euro yatırım açıklanmıştı. CARIZON, Pekin ve Şanghay'da 500'den fazla yazılım uzmanıyla faaliyet gösteriyor. Volkswagen, gelecekte Seviye 4 otonom sürüş ve robotaksi hizmetlerini de hedefliyor. Çin pazarında otonom sürüş yazılımı rekabeti artarken, Volkswagen yerli teknoloji ortaklarıyla geliştirme sürelerini kısaltmayı amaçlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi