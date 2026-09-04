Haberler

Volkswagen'den 50 bin kişilik ek istihdam azaltımı: 'Gelecek Planı' onaylandı

Volkswagen'den 50 bin kişilik ek istihdam azaltımı: 'Gelecek Planı' onaylandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Volkswagen Denetleme Kurulu, 'Gelecek Planı' kapsamında 50 bin kişilik ek istihdam azaltımını ve araç portföyünün 2035'e kadar yüzde 50 daraltılmasını onayladı.

Volkswagen Denetleme Kurulu, şirket yönetiminin hazırladığı ve 'Gelecek Planı' olarak adlandırılan kapsamlı yeniden yapılanma programını oy birliğiyle kabul etti. Plana göre, dünya genelinde 50 bin kişilik ek istihdam azaltımı yapılacak ve araç portföyü 2035 yılına kadar yüzde 50 oranında daraltılacak. Şirket açıklamasında, küresel rekabetin yoğunlaşması, tüketici talebindeki değişim ve otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşümün yeni bir maliyet yapısını zorunlu kıldığı belirtildi.

Volkswagen Üst Yöneticisi Oliver Blume, kurul kararının şirketin geleceğine yönelik güçlü bir mesaj olduğunu söyledi. Blume, ikonik markaları daha çekici, güçlü ve rekabetçi hale getirmek amacıyla gelecek yıllarda yüz milyarlarca avroluk yatırım yapılacağını ifade etti. Plan kapsamındaki 50 bin kişilik ek azaltım, şirketin dünya çapındaki yaklaşık 650 bin çalışanının yüzde 8'ine karşılık geliyor. Alman basınında toplam işten çıkarmaların 100 bine ulaşabileceği iddia edilse de Volkswagen yetkilileri bu rakamı resmi olarak doğrulamadı.

Volkswagen'in yeniden yapılanma kararında özellikle Asya pazarındaki zayıflamanın etkili olduğu değerlendiriliyor. Şirket, önemli satış merkezlerinden Çin'de yaşanan kayıpların ardından yılın ilk yarısında vergi sonrası karında yüzde 30 düşüş açıklamıştı. Denetleme Kurulu'nun onayı, planın reddedilmesi halinde ortaya çıkabilecek kurumsal gerilimi de önledi. Alman basınındaki iddialara göre Volkswagen'in sahibi konumundaki Porsche ve Piëch aileleri ile şirket yönetimi, programın kabul edilmemesi durumunda olağanüstü genel kurul çağrısı yapılabileceği yönünde baskı oluşturmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi
Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu

Süleymancıların 5 şirketine el konuldu! Ünlü iş insanına gözaltı
İstanbul, Mardin ve Manisa'da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

3 cinayetin daha üzerindeki perde kalktı, Bakan Gürlek söz verdi
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle! Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor

Bir ülke daha savaşa giriyor! Uzak Doğu'dan İran'a asker gönderiyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tel Aviv'in uykularını kaçıran senaryo! Suriye de Mekke İttifakı'na katılabilir

Netanyahu'yu titreten senaryo: En büyük kazanan Türkiye olabilir
Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! Eşi için kamera karşısına geçti

Onu daha önce böyle görmediniz! İşte nedeni
Fistan giyip 300 erkeğin karşısına çıktı! Kadın çiftçi gözlerinin içine baka baka böyle haykırdı

Kadın çiftçi 300 erkeğin gözünün içine baka baka böyle haykırdı
Mersin limanında kimyasal sızıntısı iddiası

Mersin Limanı'nda gaz sızıntısı! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
Alkolü biten şahıs kolonya içince hastanelik oldu

İçtiği şey yüzünden neredeyse canından oluyordu
Ukrayna'da telefon fiyatına satılan evler kapış kapış gitti

96 bin TL'ye satılan evler kapış kapış gitti! Köyde boş yer kalmadı
Lamine Yamal sevgilisiyle Paris'te! Daha fazla saklanmadılar

Daha fazla saklanmadılar!