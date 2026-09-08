Volkswagen'da Ducati Satışı Gündemde, 100 Bin Kişilik İstihdam Azaltımı Planlanıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, maliyet düşürme ve yeniden yapılanma kapsamında Audi çatısı altındaki motosiklet üreticisi Ducati'nin satışını masaya aldı. Audi CEO'su Gernot Döllner, portföy yönetiminde 'disiplinli ve sorumlu' yaklaşım izlediklerini belirterek, Ducati hakkında henüz karar verilmediğini, ancak konuşacaklarını söyledi.

Volkswagen'in 'Future Plan 2030' kapsamındaki dönüşüm sürecinde üretim ağından model gamına, çalışan sayısından yazılım faaliyetlerine kadar birçok alanda küçülme öngörülüyor. Daha önce 50 bin kişilik istihdam azaltımı açıklanmıştı; şimdi on yılın sonuna kadar 50 bin pozisyonun daha tasfiye edilmesiyle toplam 100 bin kişilik kayıp bekleniyor. Ayrıca model gamının yüzde 50'ye kadar küçültülmesi hedefleniyor.

Grubun yazılım şirketi CARIAD'ın görev alanı daraltılacak. Bosch ile otonom sürüş ortaklığı sona ererken, yeni ortakla 2026-2031 döneminde yaklaşık 900 milyon euro maliyet avantajı sağlanması planlanıyor. Volkswagen'ın Almanya'daki tesisler dahil üretim ağını gözden geçirmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi