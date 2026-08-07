Volkswagen'den Acil Maliyet Uyarısı

Volkswagen, artan rekabet ve kar düşüşü nedeniyle maliyetleri azaltma baskısıyla karşı karşıya. Alman otomobil grubunun kontrol sahibi aileleri, şirketin rekabetçiliğini güvence altına almak için derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Porsche SE Yönetim Kurulu Başkanı Hans Dieter Poetsch, Volkswagen Grubu'nun tarihi bir kavşakta olduğunu ve sürdürülebilir rekabetçilik için herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Kararların ertelenmesi sorunları büyütür uyarısında bulundu.

Porsche SE finans şefi Johannes Lattwein ise grubun fazla kapasitesini azaltması, maliyetleri önemli ölçüde düşürmesi ve karar alma mekanizmalarını güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. Porsche SE, Volkswagen'de %31,9 ve spor otomobil yan kuruluşu Porsche'de %12,5 hisseye sahip. Şirket, düzeltilmiş yarı yıl net karında %14,5'lik bir düşüşle 949 milyon avroya gerilediğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi