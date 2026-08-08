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Uber, robotaksi pazarına 10 milyar dolarla giriyor

Uber, robotaksi pazarına 10 milyar dolarla giriyor
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Uber, otonom ulaşımda Waymo ve Tesla ile rekabet için 120 bin robotaksi hedefiyle yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, bu yıl en az 15 şehirde hizmet vermeyi planlıyor. Kendi sürüş sistemini geliştirmek yerine farklı teknolojileri platformunda birleştirecek olan Uber, Londra'da testlere başladı ve güçlü nakit akışıyla bu yatırımı destekliyor.

Uber, otonom ulaşım pazarında Waymo ve Tesla ile rekabet etmek için büyük bir yatırım planı açıkladı. Şirket, önümüzdeki yıllarda 120 bin robotaksi hizmete almak üzere yaklaşık 10 milyar dolar harcamayı öngörüyor. Bu yıl en az 15 şehirde robotaksi hizmeti sunmayı hedefliyor.

Uber, kendi otonom sürüş sistemini geliştirmek yerine farklı teknolojileri tek platformda birleştirecek. CEO Dara Khosrowshahi, bu yatırımın mevcut mali güçle mümkün olduğunu söyledi. Şirketin ikinci çeyrek serbest nakit akışı 2,8 milyar dolar, son 12 aylık serbest nakit akışı ise 10,1 milyar dolar oldu.

Uber, 2020'de kendi otonom araç projesini sonlandırarak ortaklık yolunu seçti. Zoox, Rivian ve Lucid gibi şirketlere yatırım yaptı. Sensörlü araçlarla sürüş verileri toplayarak ortaklarının yazılımlarını geliştirmesine destek oluyor.

Londra'da modifiye edilmiş 15 Ford Mustang Mach-E'nin kamuya açık yollarda test edilmesine onay verildi. Londralılar önümüzdeki haftalarda Uber uygulaması üzerinden bu hizmeti kullanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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