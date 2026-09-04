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Türkiye'nin Araç Muayene Sisteminde Yapay Zeka Dönemi: TURKA ile Küresel Yankı

Türkiye'nin Araç Muayene Sisteminde Yapay Zeka Dönemi: TURKA ile Küresel Yankı
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15 Ağustos 2027'de TURKA'nın devreye girmesiyle başlayacak yeni araç muayene dönemi, İstanbul'daki örnek merkezde tanıtılan teknolojilerle dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Türkiye'nin araç muayene sistemi köklü şekilde değişiyor. 15 Ağustos 2027'de TURKA'nın devreye alınmasıyla başlayacak yeni dönem öncesinde İstanbul'da açılan Araç Muayene Örnek Merkezi'nde sergilenen teknolojiler dünya basınında yankı buldu. Yapay zeka destekli görüntüleme, temassız ölçüm sistemleri, robotik ekipmanlar ve merkezi veri yönetimi gibi yenilikler başta ABD, İngiltere, Almanya, İspanya ve Arjantin olmak üzere birçok ülkede haberleştirildi.

İstanbul'daki 2 bin 500 metrekarelik Örnek Merkez, iki ağır vasıta ve üç binek araç hattıyla gerçek araçlar üzerinde testler yapılmasına imkan tanıyor. Merkezde yapay zeka destekli çok noktalı kamera altyapısı, lazer ve sensör sistemleri, temassız lastik ölçümü, araç altı ve karoseri tarama teknolojileri ile robotik ekipmanlar deneylerden geçiyor. Veriler merkezi bir dijital altyapıda toplanıyor; bu sayede ekipmanların doğrulanması ve operasyon süreçlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Türkiye'deki 34,5 milyon araçlık park ve yıllık yaklaşık 16 milyonluk muayene hacmi projenin büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Uluslararası medya geniş yer verdi. ABD basını, konsorsiyum ortağı Opus Group'un yapay zeka ve ölçüm teknolojilerindeki deneyimini Türkiye'ye taşımasını öne çıkardı. Yahoo! Finance, AP News ve KTLA Los Angeles gibi mecralar, Opus Group'un dünya genelinde yılda yaklaşık 30 milyon araç muayenesi gerçekleştiren birikimine dikkat çekti. İngiltere basını, 'Türkiye, 3 milyar dolarlık araç muayene dönüşümünü yapay zeka ve otomasyon üzerine kuruyor' başlığını kullandı. Almanya'da Abend Echo ve Finanzjournal Aktuell, 'TÜV döneminden sonra Türkiye'de yapay zeka çağı başlıyor' yorumunu yaptı. İspanya'nın Europa Press ajansı, Itversia Gestin'in AB mevzuatı deneyiminden yararlanılacağını aktardı; Arjantin basını ise VTV Norte'nin Buenos Aires operasyonlarındaki tecrübesine odaklandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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