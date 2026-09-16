Türkiye'de Araçlarda En Çok Gri Renk Tercih Ediliyor

Türkiye'deki araç renk dağılımına ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Listede ilk sırayı 249.624 adet ve %41,5 oranla gri renkli araçlar alıyor.

Griyi 153.493 araç ve %25,5 ile beyaz takip ediyor. Üçüncü sırada 72.042 araçla siyah yer alırken, onu 59.702 araçla mavi izliyor. Yeşil 34.504, kırmızı 19.334, kahverengi 7.645, turuncu 2.036 ve sarı 1.853 araçla temsil ediliyor. Diğer renklerdeki araç sayısı ise 626 olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi