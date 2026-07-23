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TBMM'den Sürücü Belgesi Düzenlemesi: Aday Sürücü Statüsü ve Yeni Ceza Puanı Sistemi

TBMM'den Sürücü Belgesi Düzenlemesi: Aday Sürücü Statüsü ve Yeni Ceza Puanı Sistemi
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TBMM, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yaparak yeni sürücüler için iki yıllık aday sürücülük dönemi getirdi. 75 ceza puanını aşanların ehliyeti iptal edilecek, alkollü araç kullanımı ve kural ihlallerinde ehliyet geçersiz kılınacak.

TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin ilk 7 maddesini kabul etti. Yapılan düzenlemeyle ilk kez sürücü belgesi alanlar ile ehliyeti iptal edilip yeniden alan kişiler, iki yıl boyunca aday sürücü statüsünde sayılacak. Aday sürücülük döneminde 75 ceza puanını aşanların sürücü belgeleri doğrudan iptal edilecek. Ayrıca 0,20 promil üzeri alkollü araç kullanımı ve belirli trafik kurallarını üç kez ihlal edenlerin ehliyetleri tamamen geçersiz kılınacak.

Ehliyeti iptal edilen kişilerin yeniden belge alabilmesi için sıfırdan sürücü kursuna kaydolması, sınavları başarıyla tamamlaması ve psikiyatri uzmanı muayenesi ile psikoteknik değerlendirmeden onay alması gerekecek. Geçmişe dönük tüm idari para cezalarının eksiksiz ödenmiş olması ve kanuni bekleme sürelerinin dolması da zorunlu tutulacak. Aday sürücülerin belge iptal işlemleri doğrudan trafik polisi tarafından yürütülecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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