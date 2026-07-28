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Toyota, Volvo ve Daimler'den yakıt hücresi ortaklığı

Toyota, Volvo ve Daimler'den yakıt hücresi ortaklığı
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Toyota, Volvo Group ve Daimler Truck, ağır ticari araçlar için yakıt hücresi sistemleri geliştiren cellcentric'te eşit ortak olacak.

Toyota Motor Corporation, Volvo Group ve Daimler Truck, ağır ticari araçlara yönelik yakıt hücresi sistemleri geliştiren cellcentric için bağlayıcı ortaklık anlaşmasını imzaladı. Gerekli düzenleyici kurum onaylarının alınmasının ardından Toyota şirkete katılacak ve üç ortak da cellcentric'in üçte bir hissesine sahip olacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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