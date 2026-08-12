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Toyota'nın Eski CEO'su Hiroshi Okuda Hayatını Kaybetti

Toyota'nın Eski CEO'su Hiroshi Okuda Hayatını Kaybetti
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Toyota'nın eski CEO'su Hiroshi Okuda 93 yaşında vefat etti. Okuda, 1995-2006 yılları arasında şirketin başkanlığını yapmış ve Prius gibi hibrit araçların geliştirilmesine öncülük ederek otomotiv endüstrisinde yeşil dönüşümün sembolü olmuştu. Küresel genişlemede önemli rol oynayan Okuda, aynı zamanda Japon iş dünyasının saygın isimlerindendi.

Toyota'nın eski CEO'su Hiroshi Okuda, 93 yaşında hayatını kaybetti. Şirket tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, ölüm tarihi ve nedeni henüz açıklanmadı. Okuda, 1995'ten 2006'ya kadar Toyota Motor Corp.'ta başkan ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

45 yıllık kariyerinde, 1997'de tanıtılan gaz-elektrik hibrit Prius'un geliştirilmesine liderlik etti. Bu model, o dönem için çığır açan yakıt verimliliği teknolojisine sahipti ve otomotiv endüstrisinin yeşil sürüş hamlesinin sembolü oldu. Okuda, ayrıca Toyota'nın yakıt verimliliği konusundaki itibarını güçlendirdi; en çok satan Camry gibi modellerle bunu pekiştirdi.

Orta Japonya'da doğan Okuda, Tokyo'daki prestijli Hitotsubashi Üniversitesi'nden işletme derecesiyle mezun oldu. Toyota'nın kurucu ailesinden gelmemesiyle dikkat çekti. Görev süresi boyunca Toyota'nın küresel genişlemesinde kilit rol oynadı; ABD ve Avrupa'da üretim tesisleri kurdu. Amerikan 'Büyük Üçlü'sünün tahttan indirilmesiyle ilgili olası tepkiler konusunda endişelerini dile getirdi ve otomotiv endüstrisinin küresel ve bağlantılı olduğunu vurguladı.

Japon iş dünyasında saygın bir isim olan Okuda, Keidanren, Japonya Otomobil Üreticileri Derneği, Başbakan'ın Ekonomik Strateji Konseyi ve Japonya İşverenler Dernekleri Federasyonu gibi kuruluşların başkanlığını yaptı. Genç yöneticilerin teşvik edilmesinin savunucusuydu ve Toyota'nın 'kaizen' sürekli iyileştirme ilkesinin önemini vurguladı. Cenaze töreninin aile tarafından düzenleneceği, daha sonra kamusal bir tören yapılabileceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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