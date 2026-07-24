Haberler

Toyota, Elektrikli Dönüşümdeki Baskıyı Kabul Etti

Toyota, Elektrikli Dönüşümdeki Baskıyı Kabul Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japon otomobil devi Toyota, elektrikli araç dönüşümünde ve Çinli rakipleri karşısında yaşadığı baskıyı ilk kez net bir dille kabul etti. Şirket içinde kriz hissi hakim.

Toyota, dünya otomotiv satışlarında liderliğini sürdürmesine rağmen elektrikli araç dönüşümünde zorluklar yaşıyor. Çinli rakiplerin baskısı altında olduklarını kabul eden yetkililer, şirket içinde ciddi bir kriz hissi olduğunu belirtti.

Otomotiv tarihinin en çok satan modeli Corolla'nın yeni nesil elektrikli versiyonu Corolla EV projesi, markanın kaderini belirleyecek. Proje, Toyota'nın gelecekteki stratejisi için kritik öneme sahip.

Kaynak: Haber Merkezi
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı

Haluk Levent'i abisi yakmış! Gürlek canlı yayında açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan’da kontrol noktasına saldırı: 15 ölü

Ülkeyi şoke eden saldırı: Çok sayıda polis ve asker can verdi
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti

İşte Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi
Dışişleri'nden İsrailli yerleşimci terörüne sert tepki: Soykırım politikasının sonucu

Dışişleri'nden İsrailli yerleşimci terörüne sert tepki
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Kimseye aldırmadan saçlarındaki bitleri ayıkladılar

Görüntüler maalesef bizim ülkemizden
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu

3 isimden vazgeçmedi! İşte Özgür Özel'in A takımı
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme