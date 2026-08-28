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Toyota, 2028'de Seviye 2++ Otonom Sürüşü Hedefliyor

Toyota, 2028'de Seviye 2++ Otonom Sürüşü Hedefliyor
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Toyota Motor, minimum sürücü müdahalesi gerektiren Seviye 2++ otonom sürüş sistemini 2028'de binek araçlara getirmeyi planlıyor. Şirket, teknolojiyi 2030'dan itibaren daha geniş çapta yaygınlaştırmayı, ticari araçlarda ise Seviye 4'ü hedefliyor. 2027'de e-Palette elektrikli aracına Seviye 4 teknolojisi eklemeyi planlayan Toyota'nın hisseleri yüzde 2 değer kazandı.

Toyota Motor, minimum sürücü müdahalesi gerektiren kendi Seviye 2++ sistemini geliştirerek 2028 yılına kadar binek araçlarda otonom sürüş teknolojisini sunmayı planlıyor. Otomobil üreticisi, bu teknolojiyi daha fazla modele yaymayı ve 2030'dan itibaren daha geniş çapta benimsenmesini sağlamayı amaçlıyor.

Rapora göre Toyota, ticari araçlar için 2030 yılına kadar Seviye 4 otonom sürüşü hedefliyor. Ayrıca 2027 mali yılına kadar e-Palette elektrikli aracını Seviye 4 teknolojisiyle donatmayı planlıyor. 2025'te piyasaya sürülen araç, servis otobüsü olarak da hizmet verebiliyor. Toyota Motor hisseleri son işlemlerde yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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