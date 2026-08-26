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Togg'un Uygun Fiyatlı Yeni Modeli T6 için Batarya Çalışmaları Başladı

Togg'un Uygun Fiyatlı Yeni Modeli T6 için Batarya Çalışmaları Başladı
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Togg, yeni modeli T6'yı daha düşük maliyetle üreterek T10X ve T10F'ten daha ucuza satmayı hedefliyor. Bu kapsamda batarya teknolojisi için anlaşma sağlanan şirket, iş ilanları yayımlayarak çalışmalara başladı.

Togg'un yeni modeli T6, daha uygun maliyetle üretilerek T10F ve T10X modellerinden daha ucuza satılması hedeflenen bir araç olarak planlanıyor. Bu model için üretilecek batarya teknolojisi konusundaki çalışmalar devam ediyor.

Togg'un anlaşmaya vardığı şirket, bu kapsamda iş ilanı vermeye başladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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