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Tofaş Bursa fabrikasında üretime ara

Tofaş Bursa fabrikasında üretime ara
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Tofaş, Bursa fabrikasında 30 Temmuz - 16 Ağustos 2026 tarihleri arasında planlı yıllık izin ve bakım çalışmaları nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu.

Tofaş Türk Otomobil (#TOASO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Bursa fabrikasında üretime geçici olarak ara verileceğini duyurdu. Fabrikada 30 Temmuz 2026 ile 16 Ağustos 2026 tarihleri arasında planlı yıllık izin kullanımı ve üretim hatlarında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle üretim durdurulacak.

Bu dönemde çalışanlar yıllık izin hak edişlerini kullanırken, fabrikada yalnızca nöbetçi personel görev yapacak. Tesiste bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Tofaş, üretime 16 Ağustos itibarıyla yeniden başlanacağını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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