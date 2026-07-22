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Tesla'nın 2026 Yaz Güncellemesi: Grok Asistanı Araç Kontrolünde

Tesla'nın 2026 Yaz Güncellemesi: Grok Asistanı Araç Kontrolünde
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Tesla, 2026.24 sürüm numaralı Yaz Güncellemesi'ni sunmaya başladı. Yapay zeka destekli Grok asistanı navigasyon, mobil uygulama ve eğlence özelliklerinde yenilikler içeriyor.

Tesla, 2026.24 sürüm numaralı Yaz Güncellemesi'ni kullanıcılarına kademeli olarak sunmaya başladı. Güncelleme, yapay zeka destekli Grok asistanından navigasyon sistemine, mobil uygulamadan eğlence özelliklerine kadar birçok alanda yenilik getiriyor.

Grok, artık telefon araması, müzik açma, klima ayarları, torpido gözü açma gibi araç fonksiyonlarını doğrudan kontrol edebiliyor. Navigasyon sistemi ise sürücünün sık ziyaret ettiği noktaları analiz ederek otomatik rota önermeye başlıyor ve geçmişte tercih edilen güzergahları önceliklendiriyor. Mobil uygulamaya batarya hedef seviyesi belirleme, özel araç kaplamaları yükleme, FSD kullanım istatistikleri gibi yeni özellikler eklendi.

Güncellemede ayrıca Caraoke performans puanlama, arka ekran kilidi, internet tarayıcısında kamera ve mikrofon desteği, Apple Music için yeni oynatma seçenekleri ve Supercharger istasyonlarında gelişmiş arama gibi yenilikler bulunuyor. Dağıtımın birkaç hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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