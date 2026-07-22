Tesla 2026 Yaz Güncellemesi Türkiye'de Yayında: Grok Asistanı ve Kişiselleştirilmiş Navigasyon
Tesla, Türkiye'de 2026 yaz güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme ile Grok yapay zeka asistanı araç komutları, internet araması ve müzik çalma yetenekleri kazanırken, kişiselleştirilmiş navigasyon özelliği de eklendi.
Tesla, 2026 yaz güncellemesini Türkiye'de dağıtmaya başladı. Güncelleme kapsamında yapay zeka asistanı Grok, araç komutlarını yönetme, internet araması yapma ve müzik çalma gibi yeni yetenekler kazandı.
Bunun yanı sıra, kişiselleştirilmiş navigasyon özelliği, sürücülerin sık uğradıkları rotaları otomatik olarak öğrenerek daha akıllı yönlendirme sağlıyor. Güncelleme tüm Tesla modellerine kademeli olarak sunuluyor.
Kaynak: Haber Merkezi