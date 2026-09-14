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Tesla, Vietnam'da şirket kurdu

Tesla, Vietnam'da şirket kurdu
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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Vietnam'da 3 milyon dolar sermayeli yan şirket kurarak Güneydoğu Asya'nın hızlı büyüyen elektrikli araç pazarlarından birine resmen girdi.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, yeni yayımlanan bir ticaret sicil kaydına göre Vietnam'da yan şirket kurdu. Bu, şirketin Güneydoğu Asya'nın en hızlı büyüyen elektrikli araç pazarlarından birine resmi girişi anlamına geliyor.

Reuters'ın incelediği kayda göre, Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company adlı yeni şirket, Ho Chi Minh City'de 77,667 milyar dong (3 milyon dolar) sermaye ile tescil edildi.

Tesla, Reuters'ın yorum talebine hemen yanıt vermedi.

11 Eylül'de kurulan yeni şirket, otomobil, araç parçaları, makine ve teçhizatın toptan ve perakende satışının yanı sıra ilgili ithalat, ihracat ve dağıtım faaliyetlerinde bulunma yetkisine sahip.

Kayıtta, Austin, Teksas adresli ABD vatandaşı David Jon Feinstein şirketin başkanı olarak yer alıyor. Isabel Ching Fan genel müdür, Nguyen Manh Hung ise genel müdür yardımcısı olarak gösteriliyor.

(1 dolar = 25.940 dong)

Kaynak: Haber Merkezi
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