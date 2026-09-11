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Tesla, Semi elektrikli kamyonunu Avrupa’ya taşımayı planlıyor

Tesla, Semi elektrikli kamyonunu Avrupa’ya taşımayı planlıyor
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Tesla, Kuzey Amerika dışına açılarak Semi elektrikli kamyonunu Avrupa'da tanıtacak; şirket, Hannover'daki IAA Transportation fuarında Avrupa teknik özelliklerini ve lansman ayrıntılarını açıklayacak.

Reuters'ın 11 Eylül tarihli haberine göre Tesla, Semi elektrikli kamyonunu Avrupa'ya getirmeyi planlıyor. Böylece Kuzey Amerika dışına açılacak olan şirket, rakiplerin halihazırda bataryalı modeller sattığı ağır hizmet pazarında yer edinmeye çalışacak. Elon Musk'ın yönettiği otomobil üreticisi, Avrupa'ya ilişkin teknik özellikleri ve lansman ayrıntılarını gelecek hafta Almanya'nın Hannover kentindeki IAA Transportation ticaret fuarında açıklayacağını X'teki bir gönderide duyurdu.

Avrupa hamlesi, Tesla'nın Semi'yi 2017'de tanıtmasından ve başlangıçta 2019 için üretim hedeflemesinden yaklaşık on yıl sonra geliyor. Şirket, yolcu araçları için batarya hücresi tedarikine öncelik verdiği için bu takvim defalarca ertelendi. Tesla, ABD'de PepsiCo'nun da aralarında bulunduğu müşterilere 2022 sonunda sınırlı teslimatlar yapmaya başladı.

Nisan ayında Tesla, ilk Semi'nin Nevada'daki yüksek hacimli üretim hattından çıktığını söyledi. Ancak temmuzdaki hissedar güncellemesinde yalnızca Semi üretiminin 2026'da başlayacağı belirtildi; bu yıl için daha önce verilen seri üretim tahmini kaldırıldı.

Tesla'nın Almanca internet sitesi, kamyonun 40 tonluk brüt kombinasyon ağırlığında 550 km'ye kadar menzile ve kilometre başına yaklaşık 1 kilovat-saat enerji tüketimine sahip bir sürümünü listeliyor. Şirket, kamyonun römorksuz veya yüksüz yaklaşık 9.100 kilogram ağırlığında olduğunu ve 25 kW'a kadar elektrikli güç çekişi sunduğunu belirtti. Araç, Tesla'nın 800 kilovata kadar güç sağladığını söylediği Megacharger ağı kullanılarak 30 dakikada menzilinin yaklaşık %60'ını geri kazanabiliyor.

Tesla ayrıca, arıza süresini azaltmayı amaçlayan özellikler olarak güzergah bazlı şarj planlaması ve özel servis merkezlerine işaret etti.

Haber, Bengaluru'da Prathik Jayaprakash ve Akash Sriram tarafından bildirildi; Shilpi Majumdar tarafından düzenlendi. Reuters | © Thomson Reuters 2026.

Kaynak: Haber Merkezi
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