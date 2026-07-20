Haberler

Tesla'nın Yeni Güncellemesi: Sürücüye Özel Otonom Sürüş

Tesla'nın Yeni Güncellemesi: Sürücüye Özel Otonom Sürüş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tesla, sürücülerin müdahalelerini öğrenerek kişisel tercihlere uyum sağlayan otonom sürüş yazılımı geliştiriyor. Güvenlik uzmanları, tehlikeli alışkanlıkların filtrelenmesi konusunda endişeli.

Tesla, tam otonom sürüş yazılımını sürücülere göre kişiselleştirmeye hazırlanıyor. Elon Musk, araçların kullanıcı müdahalelerini hatırlayıp kişisel tercihlere göre şekilleneceğini doğruladı.

Sistem, sürücünün hızlı şerit değiştirme, rota alışkanlıkları ve garaj girişleri gibi davranışlarını öğrenecek. Ancak güvenlik uzmanları, agresif sürüş gibi tehlikeli alışkanlıkların yapay zeka tarafından nasıl filtreleneceği konusunda endişeli.

Kaynak: Haber Merkezi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Oulai transferinde tarihi bir satışa imza attı

9 milyon Euro'ya geldi, kulüp tarihinin en pahalı satışı olup gitti
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Zeynep Bastık'tan dikkat çeken açıklama: 4 yıldır adımı X'te aratmıyorum

Zeynep Bastık'tan dikkat çeken açıklama: 4 yıldır adımı X'te aratmıyorum
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi

Mühürlü dükkana giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler

Memurların rezilliği ifşa oldu! Rüşvet uğruna göz yumduklarına bakın