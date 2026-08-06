Tesla FSD onayı gizlilik tartışması yaratıyor

Dört ay önce Hollanda, Tesla'nın Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemini onayladı ve bu sistemin AB genelinde kabul edilmesini savunmaya başladı. Ancak Hollanda Ulaşım Kurumu (RDW), sürücü destek sisteminin neden güvenli olduğu veya teknolojinin nasıl değerlendirildiği konusunda kamuoyuna bilgi vermiyor. RDW, bu ayrıntıların Tesla'nın ticari sırlarını ihlal edeceğini öne sürüyor.

Reuters'ın elde ettiği belgelere göre Tesla, 2024'ün sonlarından bu yana RDW'den FSD güvenlik incelemesine ilişkin belgelerin gizli tutulmasını talep ediyor. Tesla, Avrupa'da kaybettiği pazar payını geri kazanmak ve Çinli rakiplerle rekabet etmek için FSD onayını kilit önemde görüyor. Avrupalı düzenleyiciler, sürücü destek sistemlerini onaylamadan önce otomobil üreticilerinden izin almalarını şart koşuyor.

Ancak güvenlik uzmanları, RDW'nin ticari sırlar adı altında çok fazla bilgiyi sakladığını ve bunun kamu güvenliğine zarar verebileceğini belirtiyor. İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nden ulaşım güvenliği profesörü Oliver Carsten, bu bilgilerin kamuya açıklanmaması için hiçbir neden görmediğini söylerken, Avrupa Ulaşım Güvenliği Konseyi'nden Frank Mutze, halkın yetkililerin 'işlerini yaptıklarına' güvenmek zorunda bırakıldığını ifade etti.

RDW, FSD'nin güvenlik testlerini nasıl değerlendirdiğini açıklamayı reddediyor. Tesla ise gizlilik taleplerini sürdürüyor. Fransa Ulaştırma Bakanı, FSD'nin mevcut haliyle onaylanmayacağını belirtirken, Finlandiya düzenleyici kurumu sistemin bazı riskler taşıdığına dikkat çekti. Avrupa'da FSD onayı için oylama Ekim ayında yapılabilir.

Kaynak: Haber Merkezi