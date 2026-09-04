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Tesla'nın sürücüsüz taksileri hakkında federal soruşturma başlatıldı

Tesla'nın sürücüsüz taksileri hakkında federal soruşturma başlatıldı
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Tesla'nın Austin'de tanıttığı direksiyonsuz Cybercab'leri için ABD'li düzenleyiciler, güvenlik kurallarına uygunluk denetimi başlattı. Araçlarda direksiyon, ayna ve fren pedalı bulunmaması nedeniyle inceleme yapılacak. Haber sonrası Tesla hisseleri %5'in üzerinde düştü. Şirket, otonom sürüş yazılımıyla ilgili başka soruşturmalarla da karşı karşıya.

NEW YORK (AP) - Federal düzenleyiciler, Tesla'nın yeni direksiyonsuz taksilerinin güvenlik kurallarına uyup uymadığını araştırmak üzere soruşturma başlattı. Bu hamle, şirketin Austin'de Cybercab hizmetini başlatmasından yalnızca bir gün sonra geldi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, iki kişilik bu araçların genellikle zorunlu olan direksiyon, ayna ve fren pedalı gibi donanımlardan yoksun olduğunu, bu nedenle federal kurallara tam uyum sağlanıp sağlanmadığının inceleneceğini bildirdi.

Elon Musk, Perşembe günü Austin'de Cybercab hizmetini tantanayla başlattı. Düzinelerce aracı sokaklara sürdü ve seçkin davetliler için lansman etkinliği düzenledi. Ancak soruşturma haberiyle Tesla hisseleri Cuma günü %5'in üzerinde düşerek 357,38 dolara geriledi.

Tesla, lansman öncesi araçların uygunluğunu kendi kendini sertifikalandırma süreciyle doğruladığını açıklamıştı. Fakat ajans, taksilerin standartları karşılayıp karşılamadığından emin değil. Ajans, Tesla'nın sertifikasyon sürecini ve teknik verilerini denetleyeceğini açıkladı.

Musk, Austin'de başlayan bu hizmetin, ucuz ve sürücüsüz taksi ağının ülke geneline yayılacağının başlangıcı olduğunu söyledi. Cybercab'lerin, manuel kontrolleri olmadığı için yolcuların acil durumlarda müdahale edemediği araçlar olduğu belirtiliyor. Bu araçların, mevcut Tesla robot taksi ağına entegre edilmesi planlanıyor. Söz konusu ağ, bir yılı aşkın süredir Austin'de faaliyet gösteriyor ve Teksas ile Florida'daki beş şehirde daha hizmet veriyor.

Şirket ayrıca otonom sürüş yazılımının güvenliğiyle ilgili birden fazla federal soruşturmayla karşı karşıya. Bunlardan biri, düşük görüş koşullarında meydana gelen ve bir yayanın öldüğü kazalarda yazılımın rolüne odaklanıyor. Diğeri, kırmızı ışık ihlalleri ve yanlış yönde sürüş gibi olayları, üçüncüsü ise Tesla'nın kazaları zamanında bildirmediği iddialarını kapsıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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