Tesla Model Y L'de Süspansiyon Çökme Şikayeti: Çin'de Tepkiler Artıyor
Çin'deki Tesla Model Y L sahipleri, araçlarının arka süspansiyonunun zamanla çöktüğünü bildiriyor. Bazı kullanıcılar yay değişimi sonrası sorunun tekrarladığını, altı koltuklu bu modelin üretimindeki sorunun sürücülerin tepkisine yol açtığını ifade ediyor.
Çin'de Tesla Model Y L sahipleri, arka süspansiyonun zamanla çöktüğünü belirtiyor.
Bazı araçlarda yay değişimi yapıldıktan sonra bile sorunun yeniden ortaya çıktığı ifade ediliyor. Tesla'nın Çin'de ürettiği altı koltuklu Model Y L'de yaşanan bu sorun, araç sahiplerinin tepkisine neden oldu.
Kaynak: Haber Merkezi