Tesla Model Y L'de Süspansiyon Çökme Şikayeti: Çin'de Tepkiler Artıyor

Çin'de Tesla Model Y L sahipleri, arka süspansiyonun zamanla çöktüğünü belirtiyor.

Bazı araçlarda yay değişimi yapıldıktan sonra bile sorunun yeniden ortaya çıktığı ifade ediliyor. Tesla'nın Çin'de ürettiği altı koltuklu Model Y L'de yaşanan bu sorun, araç sahiplerinin tepkisine neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi