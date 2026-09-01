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Tesla Model Y L'de Süspansiyon Çökme Şikayeti: Çin'de Tepkiler Artıyor

Tesla Model Y L'de Süspansiyon Çökme Şikayeti: Çin'de Tepkiler Artıyor
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Çin'deki Tesla Model Y L sahipleri, araçlarının arka süspansiyonunun zamanla çöktüğünü bildiriyor. Bazı kullanıcılar yay değişimi sonrası sorunun tekrarladığını, altı koltuklu bu modelin üretimindeki sorunun sürücülerin tepkisine yol açtığını ifade ediyor.

Çin'de Tesla Model Y L sahipleri, arka süspansiyonun zamanla çöktüğünü belirtiyor.

Bazı araçlarda yay değişimi yapıldıktan sonra bile sorunun yeniden ortaya çıktığı ifade ediliyor. Tesla'nın Çin'de ürettiği altı koltuklu Model Y L'de yaşanan bu sorun, araç sahiplerinin tepkisine neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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