Tesla Model Y'ye Yeni Nesil Isı Yönetim Sistemi: Super Manifold V2 Entegrasyonu

Tesla, Almanya'daki Berlin fabrikasında üretilen Model Y araçlarına yeni nesil Super Manifold V2 ısı yönetim sistemini entegre etmeye başladı. İlk olarak 27 Ağustos'ta üretim hattından çıkan Coastal Blue renkli bir Model Y Standard'da tespit edilen bu yeni donanım, aracın batarya sıcaklığını daha iyi yönetmesini, iklimlendirme sırasında daha az enerji harcamasını ve hızlı şarj sırasında oluşan ısıyı daha etkili kontrol etmesini sağlayabilir. Şirket, değişiklikle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Elektrikli otomobillerde sıcaklık kontrolü yalnızca kabin konforu için değil, aynı zamanda batarya ve elektrik motorunun verimli çalışması için de kritik öneme sahiptir. Özellikle soğuk havalarda ısıtma için harcanan enerji, aracın menzilini doğrudan etkiler. Tesla'nın Super Manifold sistemi, batarya, motor ve kabinin sıcaklık yönetimini tek bir yapıda toplar. Yeni V2 sürümü ise önceki sisteme kıyasla daha fazla vana, pompa ve kanalı tek bir gövdede birleştirir. Bu sayede parça sayısı ve hortum karmaşıklığı azalırken, ısı aktarım kapasitesi artar. Bu iyileştirmeler, ısı pompasının aşırı sıcak veya soğuk havalarda daha az enerji tüketmesine yardımcı olabilir ve böylece Model Y'nin menzilini artırabilir.

Super Manifold V2, yalnızca enerji tüketimini optimize etmekle kalmaz; aynı zamanda batarya sıcaklığını yüksek güç gerektiren sürüşlerde ve hızlı şarj sırasında daha kontrollü tutabilir. Batarya hücreleri yüksek güçte şarj olurken ısındığından, aracın bu ısıyı daha hızlı uzaklaştırabilmesi, yüksek şarj gücünü daha uzun süre korumasına olanak tanıyabilir. Bu durum, uygun koşullarda şarj süresinin kısalmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca yeni donanım, Tesla'nın gelecekte yazılım güncellemeleriyle yapabileceği verimlilik iyileştirmeleri için de altyapı hazırlar.

Kaynak: Haber Merkezi