Ters Yöne Giren Sürücüye 9 Bin TL Ceza

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bölünmüş yola otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Akyazı ilçesi D-140 kara yolunun Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında bir otomobil sürücüsü, 30 Nisan'da aracıyla ters yöne girdi. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.