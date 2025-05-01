Ters Yöne Giren Sürücüye 9 Bin TL Ceza
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bölünmüş yolda otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücüyü tespit eden jandarma, 9 bin 267 TL idari para cezası uyguladı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bölünmüş yola otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.
Akyazı ilçesi D-140 kara yolunun Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında bir otomobil sürücüsü, 30 Nisan'da aracıyla ters yöne girdi. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil