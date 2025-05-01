Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız

Ters Yöne Giren Sürücüye 9 Bin TL Ceza

Ters Yöne Giren Sürücüye 9 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bölünmüş yolda otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücüyü tespit eden jandarma, 9 bin 267 TL idari para cezası uyguladı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bölünmüş yola otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Akyazı ilçesi D-140 kara yolunun Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında bir otomobil sürücüsü, 30 Nisan'da aracıyla ters yöne girdi. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.