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Otomobillerdeki tavan şeritlerinin sırrı

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Otomobillerde sıkça görülen tavan oluğu çıtaları, gövde üretimindeki birleşim bölgelerini gizleyerek hem estetik hem koruma sağlıyor; ancak su yalıtımındaki rolü sınırlı.

Tavanın iki yanında uzanan siyah şeritler, çoğu sürücünün dikkatini çekmeyen küçük detaylardan biri. Üreticiler bu plastik parçaları tavan oluğu çıtası gibi isimlerle adlandırıyor. Bu şeritler aracın önünden arkasına kadar uzanan kanalların üzerine yerleştiriliyor.

Günümüz otomobillerinin gövdesi dışarıdan tek parça gibi görünse de aslında birçok metal panelin birleşiminden oluşuyor. Tavan paneli de üretim sırasında yan gövde parçalarıyla kaynak, yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri kullanılarak birleştiriliyor. İşte bu birleşim noktaları tavanın iki yanındaki kanallarda bulunuyor.

Çıtalar, bu birleşim bölgesini dışarıdan gizleyerek tavanın daha derli toplu görünmesini sağlıyor. Ayrıca altındaki bölgeyi su, kir ve benzeri dış etkenlerden korumaya yardımcı oluyor. Bununla birlikte aracın su sızdırmazlığı yalnızca bu çıtalara bağlı değil; asıl sızdırmazlık üretimde kullanılan özel malzemeler ve gövde tasarımıyla sağlanıyor. Bu nedenle çıtaları doğrudan su geçirmezlik contası olarak görmek doğru olmaz.

Kaynak: Haber Merkezi
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