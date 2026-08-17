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Stellantis, radyo yazılımı sorunu nedeniyle 955 bin aracı geri çağırıyor

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Geri görüş kamerasının çalışmasını engelleyebilen radyo yazılımı arızası nedeniyle Stellantis, dünya genelinde yaklaşık 955 bin aracı geri çağırıyor. ABD'de 848 bin araç bulunuyor.

Stellantis, geri görüş kameralarının düzgün çalışmasını engelleyebilecek radyo yazılımı sorunu nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 955 bin aracı geri çağırma kararı aldı. Geri çağırma kapsamında ABD'de yaklaşık 848 bin araç yer alıyor.

Etkilenen modeller arasında 2026 ve 2027 model Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid ve Voyager ile Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer ve Wrangler bulunuyor. Ram 1500, 2500 ve ProMaster modelleri de geri çağırmadan etkilenen araçlar arasında.

Şirket, ABD dışındaki pazarlarda da yaklaşık 107 bin aracın geri çağrılacağını açıkladı. Bu araçların Kanada, Meksika ve diğer ülkelerde olduğu belirtildi. Sorunun, radyo yazılımının geri görüş kamerasının gerektiği gibi çalışmasını engellemesinden kaynaklandığı ifade edildi. Geri çağırma kapsamında uygulanacak yazılım güncellemesine ilişkin ayrıntılar ise şirket tarafından açıklanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi
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