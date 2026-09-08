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Slovenya, Tesla'nın FSD Sürücü Destek Sistemini Onayladı

Slovenya, Tesla'nın FSD Sürücü Destek Sistemini Onayladı
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ABD'li otomobil üreticisi Tesla, Slovenya'nın FSD sistemini onayladığını duyurdu. Bu, potansiyel AB genelinde oylama öncesinde Slovenya'yı sistemi onaylayan altıncı Avrupa ülkesi yaptı.

Slovenya, Tesla'nın FSD sürücü destek sistemini yollarında kullanılmak üzere onayladı. ABD'li otomobil üreticisi, bunun potansiyel bir AB genelinde oylama öncesinde sistemi onaylayan altıncı Avrupa ülkesi olduğunu belirtti.

Tesla, X platformunda Pazartesi günü yaptığı paylaşımda "FSD Supervised artık Slovenya'da onaylandı. Kullanıma sunum yakında başlayacak" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşımı CEO Elon Musk da yeniden paylaştı. Slovenya Enerji ve Altyapı Bakanı Jernej Vrtovec de duyuruyu "Slovenya'yı geliştirmek" sözleriyle yeniden paylaştı.

Düzenleyiciler Nisan ayı başında Hollanda'da yazılımın kullanımını geçici olarak onaylamıştı. Hollanda, aracı kontrol edebilen ancak sürücülerin dikkatini vermesini gerektiren FSD'ye izin veren ilk AB ülkesi olmuştu. Tesla, geçen hafta Avrupa ve Kuzey Amerika testlerinden kendi ürettiği veri setini kamuya açıkladığında, AB genelinde onay oylamasının en erken 6 Ekim'de yapılabileceğini söyledi.

Hollanda ve Slovenya'nın yanı sıra dört Avrupa ülkesi daha Tesla'nın sürücü destek sistemini onayladı. Finlandiya ve Yunanistan ise onayları değerlendirdiklerini açıkladı. Temmuz ayında güvenlik endişeleri nedeniyle onaylara ilişkin sorunlar gündeme getiren Fransa, geçen hafta ulaştırma bakanının Musk ile "yapıcı bir görüşme" olarak nitelediği görüşmenin ardından FSD donanımlı iki aracı test etmeye başladığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi
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