Elektrikli Skywell ET5 Yangınlarına İlişkin Rapor Açıklandı

Otomobil dünyasında dikkat çeken bir güvenlik krizi yaşanıyor. Türkiye'de son altı ay içerisinde altı adet tamamen elektrikli Skywell ET5 model aracın yanması endişe yarattı. 2023-2025 yılları arasında toplam 3.279 adet satışı yapılan bu model, peş peşe gelen yangın vakalarıyla gündem oldu. Distribütör Ulu Motor, olayların teknik nedenlerini kamuoyuyla paylaştı.

Ulu Motor'un raporuna göre, yangınların temel nedenleri arasında araçların alt muhafaza bölümlerinin darbe alması, standart dışı soğutma sıvısı kullanımı, korsan yazılım yüklenmesi ve periyodik bakımların aksatılması bulunuyor. Şirket, bu dışsal faktörlerin batarya paketlerinde ciddi hasarlara yol açtığını ve termal yönetim sistemlerini devre dışı bıraktığını belirtti.

Uzmanlar, elektrikli araçların yüksek voltajlı batarya sistemlerine yapılan yazılımsal müdahalelerin hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Şirket, kullanıcıların yalnızca yetkili servislerde işlem yaptırması gerektiğini vurgularken, önümüzdeki günlerde daha detaylı teknik denetimlerin yapılacağını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi