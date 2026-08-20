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Skywell ET5 yangınları: teknik heyet ve ücret tartışması

Skywell ET5 yangınları: teknik heyet ve ücret tartışması
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Türkiye'de Skywell ET5 modelinde son altı ayda çıkan yangınların ardından Çinli üretici inceleme heyeti gönderdi. Yanan araç sahiplerinden yüksek inceleme ücreti talep edilmesi ve satış sonrası hizmetlerdeki aksaklıklar kullanıcıları rahatsız ediyor.

Türkiye'de son altı ayda Skywell ET5 modelinde birden fazla yangın olayı yaşandı. Bu durum üzerine Çinli üretici, konuyu yerinde incelemek üzere resmi bir teknik heyet gönderdi.

Süreç devam ederken, yanan araçların incelenmesi karşılığında araç sahiplerinden talep edilen yüksek bedeller ve satış sonrası hizmetlerde yaşanan aksaklıklar kullanıcıların tepkisine neden oluyor. Yetkililerin inceleme ücreti konusundaki açıklamaları ise tartışma yaratmayı sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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