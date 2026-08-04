Singapur'da Araç İçi Üniteyle Park Ücreti Denemesi

Singapur'da 1.000 sürücünün araç içi ünitesi (OBU) ile yol kenarı park ücretini ödemesini içeren bir deneme 3 Ağustos'ta başladı. Ülke genelinde yaklaşık 19.000 park yeri olan 644 belirlenmiş otopark bu testte kullanılıyor ve bu, Kentsel Yeniden Yapılanma Kurumu tarafından yönetilen yol kenarı park yerlerinin çoğunluğunu temsil ediyor.

Yol kenarı elektronik park pilotu, Kara Taşımacılığı Otoritesi'nin (LTA) uydu tabanlı Elektronik Yol Fiyatlandırma sistemi ERP 2'ye geçiş öncesinde katılımcı sürücülere tanıttığı özelliklerden biridir. The Straits Times, Haziran'dan Kasım'a kadar süren denemeye katılanlar arasında yer alıyor.

Park ödeme işlevi yalnızca araçlardaki OBU kurulumunun parçası olan dokunmatik ekran aracılığıyla erişilebilir. ERP ücretlerini ve trafik bilgilerini görüntüleyebilen akıllı telefon uygulamalarında bu işlev bulunmuyor. Park oturumunu başlatmak için sürücüler dokunmatik ekranın sağ üst köşesindeki küçük 'P' simgesine dokunabilir veya motor kapatıldığında ekranda beliren istemi kullanabilir.

Birden fazla otopark algılandığında ekran, sürücünün seçim yapabilmesi için otoparkların listesini gösterir. Park ücretini de gösteren ekran, OBU kapanmadan önce yaklaşık iki dakika boyunca aydınlık kalır. Ekran kapandıktan sonra park oturumu başlatmak isteyen sürücüler, aracın kontağını yeniden açarak ekranı getirebilir veya Parking.SG uygulaması gibi mevcut otopark ödeme yöntemlerini kullanabilir.

Park oturumunu manuel olarak sonlandırma seçeneği yoktur; oturum, araç park alanından çıkarıldığında otomatik olarak sona erer. LTA, bunun sürücülere daha sorunsuz bir park deneyimi sağlamayı amaçladığını söyledi ve yol kenarı elektronik park özelliği tamamen kullanıma sunulsa bile Parking.SG uygulamasının kullanımda kalacağını ekledi. ST'nin test ettiği iki durumda, park ücreti aracın park yerinden çıkmasından birkaç dakika sonra ekranda göründü.

Ödeme, OBU'nun işlem birimindeki CEPAS kartı ile yapılır veya AXS Drive, EZ-Link Motoring Services ve Nets Virtual CashCard gibi arka uç ödeme hizmetleriyle gerçekleştirilebilir. Sürücüler tarafından test edilen diğer özellikler arasında OBU ekranlarında 'ERP Ahead' bildirimleri ve ERP geçiş ücretleri için görsel ipuçları olarak tasarlanan çeşitli yol işaretleri ve tabelalar yer alıyor.

LTA, Haziran ayında deneme duyurulduğunda yaptığı açıklamada, ERP 2'yi tüm sürücülere yaymadan önce çeşitli özellikler ve kullanıcı arayüzleri hakkında kullanıcı geri bildirimi toplamak istediğini belirtti. 1 Ocak'tan itibaren geçişle birlikte mevcut ERP gişeleri kademeli olarak kaldırılacak. Halihazırda gişelerde görüntülenen ERP ücretleri ve çalışma saatleri gibi bilgiler, OBU dokunmatik ekranlarında veya uyumlu ERP 2 akıllı telefon uygulamalarında gösterilecek. 1998'den beri kullanılan gişe tabanlı sistem ömrünün sonuna ulaştı ve teknoloji yenilemesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi