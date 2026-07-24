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Self Inspection, Araç Durumu Kayıt Sistemi İçin 10 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Self Inspection, Araç Durumu Kayıt Sistemi İçin 10 Milyon Dolar Yatırım Aldı
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Apple, NVIDIA ve otomotiv sektörü gazileri tarafından kurulan Self Inspection, araç durumunu standartlaştırarak güvenilir bir kayıt sistemi oluşturmayı hedefliyor.

Self Inspection, Sandberg Bernthal Venture Partners liderliğinde 10 milyon dolarlık yatırım aldı. Şirket, araç durumu için standart bir kayıt sistemi kurarak, aracın ömrü boyunca güvenilir durum verisi sağlamayı amaçlıyor. Yatırıma U.S. AutoForce, Westlake Financial, Costanoa Ventures, Rebellion Ventures gibi şirketler katıldı.

Araç durumu verisi, otomotiv sektöründe henüz standartlaşmamış kritik bir alan. Self Inspection'ın platformu, AI destekli görüntü yakalama ve otomatik hasar tespiti ile standart raporlar oluşturuyor. Şu ana kadar 1 milyondan fazla denetim yapıldı ve müşteriler 300 bin saat tasarruf ve 80 milyon dolar maliyet düşüşü bildirdi. Stellantis Financial Services gibi büyük şirketler de platformu kullanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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