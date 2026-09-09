Polestar, Yeni Tasarım Dilini Formula 2030 Konseptiyle Tanıttı

İsveçli elektrikli otomobil üreticisi Polestar, yeni nesil modellerine yön verecek tasarım dilini Formula 2030 konseptiyle duyurdu. Marka, mevcut modellere kıyasla daha yere yakın, geniş ve agresif bir duruş sergileyen konsepti, yeni tasarım başkanı Philipp Römers önderliğinde hazırladı.

Konseptte markanın ikonik 'Dual Blade' LED far yapısı korunurken, keskin hatlarla güncelleniyor. Araç, amiral gemisi Polestar 5'ten daha kaslı bir ön yüze sahip. Bu yeni çizgiler, Polestar'ın BMW M ve Mercedes-AMG seviyesinde yüksek performanslı elektrikli marka olma hedefini destekliyor.

Formula 2030, gelecek yıl tanıtılacak yeni nesil Polestar 2 ve 2028'de çıkacak Polestar 7'ye ilham verecek. En çok satan model olan Polestar 2'nin yeni nesli, kızışan elektrikli sedan pazarında önemli bir rol üstlenecek. Şirket, sedandan vazgeçmeyerek agresif çizgileri yeni Polestar 2'ye aktaracak.

Detaylar yıl sonunda yapılacak özel bir etkinlikte açıklanacak. Lansmanın, Polestar 4 SUV'un küresel basın test sürüşleri sırasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi