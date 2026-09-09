Haberler

Polestar, Yeni Tasarım Dilini Formula 2030 Konseptiyle Tanıttı

Polestar, Yeni Tasarım Dilini Formula 2030 Konseptiyle Tanıttı
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveçli elektrikli otomobil üreticisi Polestar, gelecek modellerine ilham verecek Formula 2030 konseptini ipuçlarıyla sergiledi. Yeni tasarım dili, daha agresif ve sportif bir duruşu öne çıkarıyor.

İsveçli elektrikli otomobil üreticisi Polestar, yeni nesil modellerine yön verecek tasarım dilini Formula 2030 konseptiyle duyurdu. Marka, mevcut modellere kıyasla daha yere yakın, geniş ve agresif bir duruş sergileyen konsepti, yeni tasarım başkanı Philipp Römers önderliğinde hazırladı.

Konseptte markanın ikonik 'Dual Blade' LED far yapısı korunurken, keskin hatlarla güncelleniyor. Araç, amiral gemisi Polestar 5'ten daha kaslı bir ön yüze sahip. Bu yeni çizgiler, Polestar'ın BMW M ve Mercedes-AMG seviyesinde yüksek performanslı elektrikli marka olma hedefini destekliyor.

Formula 2030, gelecek yıl tanıtılacak yeni nesil Polestar 2 ve 2028'de çıkacak Polestar 7'ye ilham verecek. En çok satan model olan Polestar 2'nin yeni nesli, kızışan elektrikli sedan pazarında önemli bir rol üstlenecek. Şirket, sedandan vazgeçmeyerek agresif çizgileri yeni Polestar 2'ye aktaracak.

Detaylar yıl sonunda yapılacak özel bir etkinlikte açıklanacak. Lansmanın, Polestar 4 SUV'un küresel basın test sürüşleri sırasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı
İzmir'de sıcak saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi

İzmir'de hareketli saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı

Taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı!
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında 'bilgisayar çaldı' iddiası: O anlar güvenlik kamerasında

Ünlü oyuncuya olay hırsızlık suçlaması
Fenerbahçe'de ayrılık: Becao, Rusya'ya gitti

Sessiz sedasız Türkiye'yi terk etmişti! Süper Lig devine veda etti
Gasperini: Derbinin skoru ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım

Fenerbahçe için neler dedi neler
Trump yakın ekibini paraya boğdu! Kişi başı 45 bin dolar

Trump'a bak sen! İkisini paraya boğmuş
Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı

Korkunç kaza kamerada! Medya patronunun durumu ağır
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı

Ata'nın huzurunda! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı