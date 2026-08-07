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Paul Walker'ın Kızı Meadow, Toyota Supra Satışı Söylentilerini Yalanladı

Paul Walker'ın Kızı Meadow, Toyota Supra Satışı Söylentilerini Yalanladı
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Paul Walker'ın miras yönetimi, kızı Meadow Walker'ın Hızlı ve Öfkeli serisindeki ikonik 1998 Toyota Supra'yı satışa çıkardığı iddialarına yanıt verdi. Açıklamada, aracın satılmadığı ve Petersen Müzesi'nde sergilendiği belirtilirken, Meadow Walker da Instagram'da söylentileri yalanladı.

Paul Walker'ın miras yönetimi, Hızlı ve Öfkeli serisindeki ikonik 1998 Toyota Supra hakkında çıkan söylentilere yanıt verdi. İddialar, kızı Meadow Walker'ın arabayı satışa çıkardığı yönündeydi. Miras yönetimi, bu haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Açıklamada, Meadow Walker'ın aracı satmadığı veya açık artırmaya çıkarmadığı belirtildi. Arabanın şu anda Petersen Müzesi'nde Nisan 2027'ye kadar sürecek 'A Fast & Furious Legacy' sergisinde yer aldığı ve Meadow'ın koleksiyonunun bir parçası olarak onun mülkiyetinde olduğu ifade edildi. 27 yaşındaki Meadow Walker da Instagram hikayelerinde bu açıklamayı paylaşarak söylentileri doğrudan yalanladı.

Gümüş ve turuncu renkli Toyota Supra, Furious 7 filminde Paul Walker'ın en ikonik araçlarından biri olarak özel bir öneme sahip. Walker, Kasım 2013'te 40 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. The Guardian'ın haberine göre, aktör arkadaşı ve mali danışmanı Roger Rodas ile birlikte Los Angeles'ta, içinde bulundukları Porsche Carrera GT'nin kaza yapıp alev alması sonucu ölmüştü.

Adli tabip raporu, Walker'ın ölüm nedeninin travmatik ve termal yaralanmaların birleşik etkileri olduğunu, Rodas'ın ise çoklu travmatik yaralanmalardan hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Rapor, iki adamda da uyuşturucu veya alkol bulunmadığını da doğruladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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