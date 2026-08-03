Otonom Araçlarda Federal ve Yerel Çatışması

TechCrunch Mobility bültenine hoş geldiniz. Bu hafta otonom araç sektöründeki zıt güçleri ele alıyoruz: Federal hükümet gaz pedalına basarken, eyalet ve yerel yetkililer frene basıyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), otonom araç teknolojisinin gelişimini hızlandırmak için bir dizi düzenleme değişikliği duyurdu. En dikkat çekeni, Zoox'a sekiz federal motorlu araç güvenlik standardından geçici muafiyet tanınması oldu. Bu, şirketin kendi tasarladığı robotaksi ile müşterilere ücretli hizmet vermesinin önünü açıyor. Zoox, ilk olarak Las Vegas'ta ücretli sürüşlere başlayacak.

Öte yandan Waymo ve diğer robotaksi operatörleri, araçlarının acil durum ekipleriyle etkileşimi konusunda artan denetimle karşı karşıya. San Francisco Belediye Başkanı Daniel Lurie, 4 Temmuz trafiğinde mahsur kalıp şarjı biten Waymo araçlarının ardından eyalet düzenleyicilerine daha sıkı kurallar çağrısı yapmıştı. Bu hafta California Temsilcisi Kevin Mullin, otonom araç operatörleri için ulusal asgari güvenlik standartları belirlenmesini öngören bir yasa tasarısı önerdi.

Anlaşmalar tarafında, Lucid Motors'a Suudi milyarder Prens Al Waleed bin Talal'ın yüzde 5 hisse karşılığı yatırım yaptığı açıklandı. Elon Musk'ın tünel açma girişimi The Boring Company, 20 milyar dolar değerleme üzerinden 4 milyar dolar toplamak için görüşmeler yürütüyor. Toronto merkezli filo telematik şirketi Terminal, 20 milyon dolarlık Seri A yatırım aldı.

Diğer gelişmeler arasında Alaska Airlines CEO'sunun Lyft yönetim kuruluna katılması, Walmart ve Wing'in drone teslimatına başlaması, DoorDash'ın kendi drone teslimat işini kurması, Ferrari'nin ilk elektrikli modeli Luce'nin satış hedefine iki ayda ulaşması ve Florida'nın NEVI fonunu eVTOL iniş pistlerine yönlendirmesi yer alıyor.

Londra, robotaksi rekabetinin yeni merkezi olmaya aday. Baidu, Lyft ve Freenow ortaklığıyla şehirde otonom araç testlerine başladı. Waymo da Nisan ayında Londra'da testlere başlamıştı. Rivian'dan ayrılan Also, ilk e-bisikletlerini gelecek hafta teslim edecek. Tesla, 10 milyonuncu EV'sini üretirken, SpaceX birleşmesi öncesi Çin işini satmayı değerlendiriyor.

Son olarak, TechCrunch ve Hudson Labs analizi, GM ve Ford'un pandemi öncesine kıyasla kazanç çağrılarında elektrikli araçlardan daha az bahsettiğini gösteriyor. Otomobil üreticilerinin odağı değişmiş durumda; veriler bu dönüşümü net şekilde yansıtıyor.

Kaynak: Haber Merkezi