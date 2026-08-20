Otomotiv Güvenliğinin Evrimi: Frenden Otonom Sürüşe

100 yıl önce araçlarda tek güvenlik önlemi frendi. Emniyet kemeri, hava yastığı ve şerit takip sistemleri gibi teknolojilerle güvenlik, kontrolü sürücüden alan otonom sistemlere doğru evrildi. Gelecekte sürücünün sadece gidilecek yeri söylemesi yeterli olacak.

Otomotiv güvenlik sistemleri üzerine çalışmalar 1930'larda başladı. Carl Benz'in 1886'da ilk otomobilin patentini alması ve Henry Ford'un 1908'de T modelini seri üretmesiyle güvenlik önlemleri hızla gelişti. İlk otomobillerde fren dışında hiçbir güvenlik önlemi yoktu; far ve sinyal bile bulunmuyordu. 1951'de hidrolik direksiyon, 1958'de hız sabitleyici kullanılmaya başlandı. İlk emniyet kemeri 1903'te ortaya çıksa da modern üç noktalı kemer 1959'da icat edildi. 1971'de kilitlenme karşıtı fren sistemi ABS devreye girdi.

İlk güvenlik önlemleri mekanik sistemlerdi; zamanla hidrolik frenler ve sürtünme malzemeleri geliştirildi. Kaza önlenemiyorsa sürücü ve yolcuları koruma anlayışıyla araç gövdeleri çelik iskeletlerle güçlendirildi, iç mekan hava yastıklarıyla donatıldı. Çarpışma enerjisini emen kaporta ve donanım değişiklikleri yapıldı. Araçların virajda savrulmasını ve rüzgardan etkilenmesini önleyen teknolojiler eklendi.

Çarpışma testleri 1950'lerde başladı ve zamanla sektör standardı haline geldi. 1966'da ABD'de Milli Taşımacılık Güvenliği Kurulu kuruldu, 1997'de Avrupa'da Euro-NCAP devreye girdi. Böylece güvenlik testleri bağımsız kuruluşlarca yapılmaya başlandı.

2000'li yıllara gelindiğinde şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, otomatik acil frenleme, kör nokta uyarısı ve trafik işareti tanıma gibi sistemler araçlarda görülmeye başlandı. Günümüzde araçlar yayayı, bisikletliyi ve kavşağı insan gözünden daha önce algılayabiliyor, önlem alabiliyor. Yapay zeka destekli sistemler sürücünün yüz ifadesini takip ederek uyuyorsa uyandırıyor, yorgunsa dinlenmesi için uyarıyor. Araç, sürücünün bayıldığını veya uyuduğunu tespit ederse kendini güvenli bir şekilde sağa çekebiliyor.

2020'lerden itibaren otomobiller yalnızca trafik güvenliğini değil, gezegenin güvenliğini de önemsiyor. Karbon emisyonu olmayan elektrikli araçlar sürdürülebilirlik hedefinin parçası oldu. Yakın gelecekte araçların akıllı altyapılarla ve birbirleriyle haberleşerek tamamen otonom kontrol edilmesi bekleniyor. Sürücü yalnızca gideceği yeri söyleyecek; hız, şerit değiştirme, aydınlatma ve fren gibi işleri araç kendisi yapacak.

Otomotiv güvenliğinde önemli adımlar: 1946'da radyal lastikler, 1954'te acil otomatik fren sistemi, 1956'da geri görüş kamerası, 1959'da üç noktalı emniyet kemeri, 1960'ta çarpışmada katlanan şasi, 1962'de çocuk koltuğu, 1980'de hava yastığı, 1986'da lastik basınç izleme, 1988'de baş üstü ekranı, 1989'da şerit takip sistemi, 1991'de seri üretimde geri görüş kamerası, 1992'de kendi kendine park eden otomobil, 1997'de yokuş iniş kontrolü, 2000'de gece görüş sistemi, uydu navigasyonu ve ticari araçlarda şerit değiştirme uyarısı, 2003'te seri üretimde acil otomatik fren, kör nokta uyarısı ve şerit takip sistemi, 2006'da LED far, 2007'de çevre görüş sistemi, 2008'de trafik işareti tanıma, 2009'da yan rüzgar stabilizatörü, 2010'da elektrikli araç uyarı sesleri ve ters yönde sürüş uyarısı, 2015'te acil durum sürücü asistanı, 2016'da sürücü yorgunluk algılama sistemi ve 2024'te akıllı hız yardımcısı Avrupa'da yaygınlaştı.

Kaynak: Haber Merkezi