NIO Ağustos 2026'da 35.836 Araç Teslim Etti, Büyüme Sürüyor

NIO Inc., Ağustos 2026 teslimat sonuçlarını açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı ayına göre %14,5 artışla 35.836 araç teslim etti. Bu teslimatların 21.174'ü NIO markası, 8.810'u ONVO markası ve 5.852'si FIREFLY markası altında gerçekleşti. Yılbaşından itibaren toplam teslimatlar %57,9 artışla 262.893 adede ulaşırken, 31 Ağustos 2026 itibarıyla kümülatif teslimat sayısı 1.260.485 oldu.

Şirket, 7 Ağustos 2026'da 4.000'inci ve ilk beşinci nesil batarya değişim istasyonunu hizmete açtı. Bu istasyon, FIREFLY markasının NIO Power'ın batarya değişim ağına resmi entegrasyonunu işaret ediyor. Beşinci nesil istasyon, NIO, ONVO ve FIREFLY markaları altındaki tüm modellerde önemli ölçüde geliştirilmiş uyumluluk sunuyor. Şarj ve batarya değişim ağının genişlemesi, ölçek etkileri yaratarak araç satışlarını desteklemeye devam ediyor.

21 Ağustos 2026'da NIO All-New ES8, teslimatlara başladıktan sadece 335 gün sonra 140.000 kümülatif teslimata ulaştı. Ocak-Temmuz 2026 döneminde NIO ES8, Çin'de hem büyük SUV segmentinde hem de 400.000 RMB üzeri segmentte kümülatif satışlarda ilk sırada yer aldı. ES8, sunduğu kapsamlı senaryo deneyimiyle NIO'nun premium BEV SUV pazarındaki liderliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi