Tesla Cybercab için ABD'de güvenlik soruşturması başlatıldı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın yaklaşık 1.000 Cybercab aracıyla ilgili denetim başlattı. Soruşturma, Tesla'nın Teksas'ın Austin kentinde iki kişilik Cybercab araçlarıyla sınırlı ticari hizmete başlamasının ardından geldi. Şirket hizmeti kademeli olarak genişletmeyi planlıyor.

NHTSA, Cybercab'de direksiyon simidi, fren ve gaz pedalı ile aynalar gibi manuel kontrol sistemlerinin bulunmadığını belirtti. Kurum, Tesla'nın güvenlik standartlarına uygunluk sertifikasının dayanağını ve bazı Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartları'nın (FMVSS) neden geçerli sayılmadığını inceleyecek.

Teksas kayıtlarına göre eyalette cuma sabahı itibarıyla 420 otonom araç kayıtlı. Bu araçların 45'i Cybercab modelinden oluşuyor.

Kaynak: Haber Merkezi