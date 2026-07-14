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Nevşehir'de Abartı Egzozlu Araçlara Ağır Ceza

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Nevşehir'de 1 Haziran-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılan denetimlerde abartı egzoz ve yüksek sesli müzik yapan 122 sürücüye toplam 548 bin TL ceza kesildi, araçlar 30 gün trafikten men edildi.

Nevşehir'de abartı egzoz ve yüksek sesli müzik yapan 122 sürücüye toplam 548 bin TL ceza kesildi. Araçlar 30 gün trafikten men edildi.

Denetimler 1 Haziran-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapıldı. İhlaller Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırıydı. Emniyet yetkilileri denetimlerin süreceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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