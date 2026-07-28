Haberler

MyGarage Global 150 bin dolar pre-seed yatırım aldı

MyGarage Global 150 bin dolar pre-seed yatırım aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Los Angeles merkezli otomotiv teknolojisi girişimi MyGarage Global, 3 milyon dolar değerleme üzerinden 150 bin dolar yatırım alarak platformunu büyütmeyi hedefliyor.

Los Angeles merkezli otomotiv teknolojisi girişimi MyGarage Global, 3 milyon dolar değerleme üzerinden melek yatırımcı Bintug Sahbal'dan 150 bin dolar pre-seed yatırım aldı. Demirhan Erim ve Ender Ariç tarafından kurulan girişim, otomobil ve motosiklet kullanıcılarını, otomotiv işletmelerini ve içerik üreticilerini bir araya getiren sosyal bir mobil platform geliştiriyor.

Platform, kullanıcılara dijital garaj oluşturma, topluluklara katılma, forumlarda bilgi paylaşma, sürüş rotaları keşfetme ve otomotiv etkinliklerini takip etme gibi özellikler sunuyor. Ayrıca otomotiv işletmeleri için doğrulanmış profiller ve abonelik çözümleri sağlıyor, pazaryeri üzerinde çalışıyor. Girişim, organik büyümeyle 50 binden fazla kullanıcıya ulaştı ve yatırımı ürün geliştirme ile ABD pazarındaki büyüme için kullanacak. Yıl sonuna kadar Türkiye ve ABD'de büyümeyi hızlandırarak yeni dijital çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar için sessizliğini bozdu

İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

"Aşkım, sevdam" dediği kentte 4 başkana rozet takacak

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak

Gornik Zabrze maçı öncesi deprem
Beyoğlu'nda temizlik yaparken ceset buldu: Boynu kırılmış

Temizlik işçisi buldu: İstanbul'un göbeğinde şüpheli ölüm
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Zidane, Fransa'nın başına geçti! İlk maçı Türkiye'ye karşı Kocaeli'de

İmzayı attı! Zidane Türkiye'ye geliyor
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosu değişiyor

Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosuyla ilgili sürpriz karar