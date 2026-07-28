MyGarage Global 150 bin dolar pre-seed yatırım aldı

Los Angeles merkezli otomotiv teknolojisi girişimi MyGarage Global, 3 milyon dolar değerleme üzerinden melek yatırımcı Bintug Sahbal'dan 150 bin dolar pre-seed yatırım aldı. Demirhan Erim ve Ender Ariç tarafından kurulan girişim, otomobil ve motosiklet kullanıcılarını, otomotiv işletmelerini ve içerik üreticilerini bir araya getiren sosyal bir mobil platform geliştiriyor.

Platform, kullanıcılara dijital garaj oluşturma, topluluklara katılma, forumlarda bilgi paylaşma, sürüş rotaları keşfetme ve otomotiv etkinliklerini takip etme gibi özellikler sunuyor. Ayrıca otomotiv işletmeleri için doğrulanmış profiller ve abonelik çözümleri sağlıyor, pazaryeri üzerinde çalışıyor. Girişim, organik büyümeyle 50 binden fazla kullanıcıya ulaştı ve yatırımı ürün geliştirme ile ABD pazarındaki büyüme için kullanacak. Yıl sonuna kadar Türkiye ve ABD'de büyümeyi hızlandırarak yeni dijital çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi