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Monako Enerji Tekne Yarışı'nın 13. Edisyonu Sona Erdi

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Monako'da düzenlenen 13. Enerji Tekne Yarışı'nda 21 ülkeden 54 takım yarıştı. İtalya üniversiteleri Enerji Sınıfı'nda ilk üçe girerken, Yapay Zeka Sınıfı'nı Hırvatistan, SeaLab Sınıfı'nı İtalya kazandı. Etkinlikte e-metanol ve karbon fiber prototip gibi yenilikler tanıtıldı.

Monako'da dört gün süren 13. Monako Enerji Tekne Yarışı sona erdi. Yacht Club de Monaco tarafından düzenlenen etkinlikte 21 ülkeden 54 takım yarıştı. Yarışta Monako Enerji Tekne Yarışı Dünya Serisi'nin lansmanı yapıldı. İlk eleme etkinliği Nisan 2027'de İtalya'nın Como Gölü'nde, ikincisi ise Avustralya'nın Darwin kentinde düzenlenecek.

Yacht Club de Monaco Genel Sekreteri Bernard d'Alessandri, etkinliğin her yıl büyüdüğünü ve gençlerin yenilikçi fikirler getirdiğini belirtti. Enerji Sınıfı'nda İtalya üniversiteleri ilk üç sırayı aldı. Yapay Zeka Sınıfı'nı Hırvatistan'dan Adria Autonomous Boat Team, SeaLab Sınıfı'nı ise İtalya'dan Red Wave kazandı.

Yenilikler arasında e-metanol kullanımı ve Çin'den Hainan Üniversitesi'nin karbon fiber prototipi yer aldı. Etkinlik, denizcilik sektörünün enerji dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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