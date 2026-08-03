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Mercedes CEO'su özeleştiri yaptı: Dokunmatik ekranlarda fazla ileri gittik

Mercedes CEO'su özeleştiri yaptı: Dokunmatik ekranlarda fazla ileri gittik
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Mercedes-Benz CEO'su Ola Kallenius, otomotiv sektöründe dokunmatik ekranlara ağırlık verilip fiziksel tuşların kaldırılması konusunda fazla ileri gidildiğini kabul etti. Gelecek modellerde uygun noktalarda fiziksel kontrollerin yeniden kullanılacağını belirten Kallenius, şirketin hibrit kokpit tasarımına yöneleceğini açıkladı.

Mercedes-Benz CEO'su Ola Kallenius, son yıllarda otomotiv sektörünün kokpit tasarımlarında dokunmatik ekranlara ağırlık verilirken fiziksel tuşların ortadan kaldırılması konusunda fazla ileri gidildiğini kabul etti. Şirketin gelecek modellerinde uygun görülen noktalarda fiziksel kontrollerin yeniden kullanılacağını belirten Kallenius, bu konuda özeleştiri yaptı.

Mercedes, MBUX Hyperscreen ve Superscreen bilgi-eğlence sistemleriyle kokpitin neredeyse tamamını ekranlarla kaplayan tasarımlar sunmuş ve geleneksel düğmelerin kaldırılması bazı kullanıcılar tarafından eleştirilmişti. Kallenius, Autocar'a yaptığı açıklamada dijitalleşme sürecinde müşteri deneyiminin zaman zaman arka planda kaldığını ifade ederek, kullanıcı arayüzlerini geliştirmek için kaynak ayırdıklarını söyledi.

CEO'nun açıklamaları, Mercedes'in ekranlardan tamamen vazgeçeceği anlamına gelmiyor. Kallenius, "Fiziksel tuş sayısında dipteyiz" yanıtını vererek, gelecekte geniş dijital ekranlar ile fiziksel kontrollerin birlikte kullanıldığı bir hibrit kokpit tasarımının öne çıkacağına işaret etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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