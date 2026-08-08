Haberler

Mercedes AMG Logosu Yanık İddiasıyla Dava

Mercedes AMG Logosu Yanık İddiasıyla Dava
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York'ta iki sürücü, Mercedes AMG araçlarındaki metal logonun aşırı ısınarak vücutlarında yanık izleri bıraktığını iddia ederek toplu dava açtı. Tazminat ve logo masraflarının karşılanmasını talep ediyorlar.

New York'ta iki Mercedes AMG sürücüsü, araç koltuklarındaki AMG logosunun aşırı ısınarak vücutlarına yanık izleri bıraktığını belirterek şirkete karşı toplu dava açtı. Davacılar Gabriel Lahijani ve Karendeep Bath, ön koltuklardaki kabartmalı metal AMG logosunun sürücülerin sırt, boyun veya omuz bölgelerine temas etmesinin beklendiğini ve bu durumun tasarım hatası oluşturduğunu iddia ediyor.

Los Angeles'ta yaşayan Lahijani, Mayıs ayında yeni kiraladığı 2026 model Mercedes-AMG E-Class aracına tank top ile girdikten sonra sırtında ikinci derece yanık oluştuğunu rapor etti. Bir dermatolog, yanıkları 'AMG yazılı' olarak belgeledi. Yaklaşık altı hafta sonra Chatsworth'ten Bath, omuzsuz bir üstle aracına binerken benzer bir yanık yaşadı; omzu logoya temas edince yanma hissi oluştu ve sonrasında AMG logosu şeklinde bir iz cildinde belirdi.

Davacılar, tıbbi masraflar, acı ve ıstırap ve duygusal stres için tazminat talep ediyor. Ayrıca Mercedes'in diğer araç sahiplerinin logolarını kaldırma masraflarını da karşılamasını istiyorlar. Mercedes-Benz konu hakkında henüz yorum yapmadı. Bu arada, Aralık ayında Mercedes-Benz USA ve ana şirket Daimler AG, 2008-2016 yılları arasında dizel araçlara emisyon testlerinde hile yapan yazılım cihazları yerleştirdikleri iddialarını çözmek için 149,6 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor

Netanyahu'nun yeni planı Trump'ı küplere bindirecek cinsten
Bahçeli 'Demirtaş evine dönmeli' çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi

Bahçeli "Evine dönmeli" demişti! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi

İstanbul'da 'sahte hakim' skandalı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşletmeler iyice abarttı: Dışarıdan getirilen çocuk sütü bile hesaba eklendi

İşletmeler iyice abarttı! Hesaba ekleneni görünce CİMER’e koştular
10 soruda Çocuk Kanunu: İşte tüm merak edilenler

10 soruda Çocuk Kanunu: İşte tüm merak edilenler
Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı

450 bin TL ile camiye girdi! Namaz kılarken başına gelene inanamadı
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet' sorusuna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış

Öğrenciler merak ediyordu, Bakan Tekin yanıtladı: Bu yüzden kaldırıldı
Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular

Bir anda gökyüzünde belirdi! Herkes aynı anda silahına sarıldı
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı

İran sessizliğini bu görüntüyle bozdu, kafalar daha da karıştı
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

Cansever’in son mesajı kahretti