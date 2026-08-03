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Manuel Vites Beyni Daha Çok Çalıştırıyor

Manuel Vites Beyni Daha Çok Çalıştırıyor
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Japonya'da yapılan araştırma, manuel vitesli araç kullanan sürücülerin beyninin prefrontal korteks bölgesinin daha fazla aktive olduğunu ve bilişsel açıdan daha yoğun bir zihinsel süreç yaşadığını ortaya koydu.

Otomatik şanzımanlı araçların kullanımı artarken, Japonya'da gerçekleştirilen bir çalışma manuel vitesin yalnızca sürüş deneyimini değil, beyin faaliyetlerini de etkileyebileceğini gösterdi. Araştırma, manuel araç kullanan sürücülerin eş zamanlı olarak birden fazla görevi yerine getirmesi nedeniyle bilişsel açıdan daha yoğun bir zihinsel süreç yaşadığını ortaya koydu.

Çalışmaya göre manuel vites kullanımı sırasında beynin hafıza, dikkat, planlama ve karar verme gibi üst düzey işlevlerden sorumlu prefrontal korteks bölgesi daha fazla aktive oluyor. Araştırma, Japonya'daki Tohoku Üniversitesi'nden Prof. Ryuta Kawashima liderliğinde yürütüldü.

Bilim insanları, manuel araç kullanan sürücünün trafik koşullarını analiz ederken debriyajı kullanması, uygun vitesi seçmesi ve gaz pedalını kontrol etmesinin beyni kesintisiz çalıştırdığını belirtiyor. Bu koordinasyon gerektiren süreç, düşük yoğunluklu ancak sürekli devam eden bir zihinsel egzersiz olarak görülüyor.

Otomatik vitesli araçlarda ise vites geçişleri gibi işlemler araç tarafından gerçekleştirildiğinden sürücünün bilişsel yükü azalıyor. Bu durum, manuel vites kullanımındaki zihinsel uyarımı sağlamıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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